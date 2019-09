Tijd voor een nieuwe landbouwrevolutie

opinie Euthanasie moet op elke leeftijd mogelijk zijn

12 september In het Brabants Dagblad van 2 september is een interview gepubliceerd met Pia Dijkstra, ten onrechte het medisch-ethisch geweten van D66 genoemd, die de initiatiefwet over euthanasie nog in deze kabinetspe­riode door de Kamers wil loodsen. Het is opvallend dat het in het artikel alleen over ouderen gaat, alsof bij jongere personen niet sprake kan zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, waardoor de uitdrukkelijke wens bestaat om het leven te beëindigen.