Tijd voor harde eisen aan distributiecentra

Waarom een oorlog gerecht­vaar­digd was om Trump op de troon te krijgen - volgens Trumps generaal Steve Bannon

6 september Hij kwam er rond voor uit dat hij de smerigste streken had gebruikt om ­Donald Trump in het Witte Huis te krijgen. En hij was glashelder over de redenen daarvoor. Ademloos het ik onlangs zitten kijken naar de documentaire American Dharma waarin Trumps voormalige adviseur Steve Bannon zijn ziel op tafel legt.