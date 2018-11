Tilburg zit niet te wachten op Airbnb-toeristen

Kamerprijs

Tilburg staat in de top tien van leukste studentensteden, meldt Elsevier. ‘De stad telt zo’n 29.000 studenten, dat houdt in dat een op de zeven Tilburgers studeert’. Met zo veel studenten in de stad is er veel vraag naar kamers. Als Airbnb populair wordt in Tilburg, zal de kamerprijs stijgen. Studenten, die al krap in hun budget zitten, zullen hierdoor mogelijk een kamer niet meer kunnen betalen. Studenten in Utrecht en Amsterdam kunnen om deze reden al moeilijk of niet aan een kamer komen.