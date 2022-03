Titus Brandsma, een feilbare mens die deugt

Titus Brandsma heeft mij altijd gefascineerd. In zekere zin was ik in de jaren waarin ik de leeropdracht Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen vervulde (van 2012 tot 2018) zelfs zijn opvolger, al luidde die leeropdracht bij Titus, naast allerlei filosofievakken, nog ‘geschiedenis der mystiek, met name der Nederlandsche mystiek’. Ik heb hem altijd sympathiek gevonden, maar had nooit de behoefte om met hem te dwepen, zoals ik nu om mij heen zie gebeuren.