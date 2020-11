Tjolk en de Punica Oase

columnErgens in het voorjaar van 1996 eindigde mijn actieve voetbalcarrière, en wel op een knollenveldje van DBS in Eindhoven. Ploeggenoot Camiel uit ‘ut Twidde’ van RKSV Sterksel speelde me keurig in de voetjes, ik draaide om mijn as, en scheurde tijdens die simpele beweging alles in mijn linkerknie af wat een mens überhaupt kan afscheuren.