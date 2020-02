Toch ga ik maar liever niet naar Turkije op vakantie

Column Zo’n storm compen­seert een beetje het wegblijven van de winter

11 februari Over de storm en wellicht zelfs orkaan Ciara was ons vooraf zoveel beloofd, dat het best wel eens wat kon gaan tegenvallen. Een veeg teken leek me dat de NS geen noodmaatregelen nam, terwijl een handvol herfstbladeren op de rails vaak al te veel is.