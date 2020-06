Toine Manders, de onbekende Brabantse overlever in Brussel

‘Wie kent hem niet!’ roepen ze altijd als zo iemand op de televisie komt. In zijn geval is het enig juiste antwoord: niemand kent hem. Maar hij zat al wel van 1999 tot 2014 in Brussel namens de VVD. Toen hij in liberale kring kennelijk was uitgeritseld, stapte hij over naar 50Plus. Volgens de NRC (een keurige courant met soms enige deftige achterklap) lukte dit omdat de vrouw van Toine Manders, ons Jacqueline, zich laat kappen in de chique salon van de Eindhovense societykapper Reon, de ex van inmiddels voormalig 50Plusleider Henk Krol. Zo gaan die dingen nu eenmaal in de grotemensenwereld.