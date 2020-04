Tranen op het toetsenbord door een filmpje van de juf

‘Het virus infecteer­de mijn eigen harde schijf’

18 april WAALWIJK -Corona kreeg me deze week alsnog te pakken! Nee, ik werd niet ziek. Maar het virus infecteerde het gemoed, mijn eigen harde schijf. Ik voelde me steeds meer opgesloten en beperkt. Iedere dag verliep eender, net als in die film Groundhog Day. Ik kreeg lange tenen en een korter lontje. Dat is niet prettig. Zeker niet voor de mensen om me heen.