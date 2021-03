Troebele geesten niet verleuken tot grappige typetjes

Column Dochter van een melkboer: wat zegt dat?

24 februari Af en toe schrijf ik erover dat mijn ouders nijvere middenstanders waren. Soms voeg ik er bij wijze van eerbetoon aan toe dat onze manufacturenzaak in het Friese Joure een goede naam had en zeer wel beklant was. Maar kennelijk had ik in mijn loopbaan deze afkomst veel behendiger kunnen verzilveren.