opinie Spreek in alle openheid over Brabants bestuur

23 augustus Woorden als ‘belangenverstrengeling’, ‘strijkstok’ en ‘baantjescaroussel’ worden op ons provinciehuis angstvallig vermeden. In een goed werkende democratie is het juist van belang om in openheid te spreken over hoe ons mooie Brabant wordt bestuurd en door wie.