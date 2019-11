Twitteren bij de atoomknop

Sinter­klaas bestaat niet? Hij symboli­seert het echte leven

7:37 Ze zouden me een kreng van een moeder vinden als ze toch eens zouden weten dat ik momenteel elke avond voor ik zélf naar bed ga de tekeningen die ze zo ijverig voor Sinterklaas hebben gemaakt uit hun schoentjes vis om ze vervolgens zonder pardon tussen het oud papier in de berging te frotten. ‘Sorry schatjes’, mompel ik dan in mezelf, maar dat meen ik niet echt. Want alles om het geloof in die goeie ouwe sint nog even vast te houden, hè.