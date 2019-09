Uden had nee kunnen zeggen tegen het vettehappencentrum

Lege stoeltjes voor sponsors staan bij Willem II haaks op geestdrift en trots van fans

31 augustus Op de KingSide deinde Fernando Lewis mee. Zwaar knieletsel kon hem niet deren. Of het verantwoord was, vroeg kennelijk niemand zich af. Achter het doel aan de stadszijde proefde de geblesseerde voetballer van Willem II de clubliefde van de supporters, vermengd met trots, zeker nu hun club (tijdelijk) koploper is in de eredivisie.