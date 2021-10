Uitgeknepen pakketbezorgers

Column tHans Lekker op de spoorfiets over het Duits Lijntje: dat wordt afzien

VEGHEL - Is het nog ver? De kinderen kijken verveeld om zich heen terwijl papa en mama zich ongans trappen op die oh zo leuke maar lompe spoorfiets op dat pittoreske spoorlijntje in Zweden. Een land met héél veel bos dus we zien kilometers lang alleen maar bomen en groen. Leuk hoor, dat spoorfietsen. En helemaal als er iemand voor je zit die nog langzamer gaat want dat is het fietsfilerijden. D’r op en d’rover kan niet om in wielertermen te blijven.

