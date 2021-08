Universiteit tussen ketterij, onzin of bedrog

De Brabants Dagblad-reeks over de ‘katholieke’ Tilburgse universiteit – vele jaren mijn werkgever – heeft enig opzien gebaard. Allicht is die bij de opening van het aanstaande academiejaar gisteren nog niet weggeëbd. De bestuurders leken, behalve een inspirerende traditie, orthodoxie en bijbehorend Rooms leergezag van stal te willen halen. Dat viel uiteindelijk mee: men wilde slechts ‘open-katholiek’ zijn. Aan mij is de eventuele opluchting niet besteed. Op mijn computer stond een bijtend stukje van dertig jaar geleden, toen hetzelfde opzien ook al eens gebaard werd. Ook toen ter voorbereiding van een Strategisch Plan. En ook toen was ik van mening, dat een universitaire instelling zich niet kan uitleveren aan de lange hefboom van de RK Kerk zonder haar geloofwaardigheid te verliezen als een plaats waar mensen in geloof, hoop en liefde samenkomen rond de meest pertinente vragen die er te stellen zijn. Waarom ik er dan toch bijna veertig jaar heb gewerkt? Juist omdat ik een fatsoenlijk christenmens probeer te zijn, mij wil weren tegen onzin in naam van het geloof en mijn studenten diezelfde weerbaarheid wil(de) bijbrengen. Drie argumenten waarom zo’n mens geen RK-universiteit moet willen: het idee is ketterij, onzin, of bedrog.