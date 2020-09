Vakantie in eigen land: corona hernieuwt vaderlandse trots

Ze waren veertig jaar als water uit uw kraan. Altijd daar, even zichtbaar als onzicht­baar. En nu gaan ze.

30 augustus Een dezer dagen brengen we het verhaal van de directeur van Brabant Water, die afscheid neemt van zijn bedrijf. Het is een prima verhaal, maar ergens wringt het dat we een ander afscheid stilletjes voorbij laten gaan. Er zetten nog drie mannen een punt achter hun loopbaan. Ze zorgden niet voor water uit uw kraan, maar toch voorzagen ze ­decennialang in uw dagelijkse behoefte. U hebt nooit veel over ze gelezen in onze krant. Maar wel heel veel ván ze.