Vakantie? Voor het jongetje lonken tweeënveertig dagen vol verveling

Of hij ook een krentenbol mocht, klonk het beleefd. Dat mocht. Het was aan het eind van de ochtend, maar het jongetje had nog niet ontbeten. Ondanks die bijna lege buik voetbalde hij in de grote speeltuin hier in het dorp al een poosje met onze oudste. ‘Hoi jongetje’, had hij tegen óns jongetje gezegd. ‘Ik ben PSV, wie wil jij zijn?’