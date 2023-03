Van de hoofdredacteur | Als tien dassen 50.000 reizigers de trein uit krijgen, is er iets grondig mis

Jouw mening Stelling | Tom Egbers kan niet meer terugkeren als presenta­tor bij de NOS

Volgens een publicatie in de Volkskrant vertoonde Tom Egbers, presentator van Studio Sport Eredivisie, grensoverschrijdend en intimiderend gedrag op de redactie van NOS Sport. Zo zou hij onder andere een vrouwelijke collega met wie hij vijftien jaar geleden een affaire had, hebben gepest, net zo lang tot zij vertrok bij de NOS. Dit verhaal is aan de Volkskrant bevestigd door verschillende medewerkers. Egbers zou er goed aan doen het voorbeeld te volgen van de hoofdredactie van NOS Sport, die afgelopen weekend aftrad. Of is dit wat overdreven?