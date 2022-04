Van de hoofdredacteur| Hoe de handenschudders winnen van de corona-boksers

COLUMN RKC kan hulp vragen aan uit Oekraïne gevluchte voetbal­fans

Klein Duimpje bedwong de Reus van Rotterdam in zijn eigen Kuip. En bíjna de Griekse God in zijn eigen tempel. Toch slaagt RKC er vaak niet in het eigen stadionnetje vol te krijgen. Vechtend tegen degradatie geeft de club kaartjes voor een prikkie weg in de hoop dat het Twaalfde Mannetje de laatste thuiswedstrijden een echte Man is.

2 april