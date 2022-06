Van de hoofdredacteur: horkerige Mariëlle Tweebeeke of aangebrande president Zelenski?

Column Op deze 4 mei is ‘Het mag nooit meer gebeuren’ een rituele, loze wens geworden

Steeds als 4 mei dichterbij komt, zoek ik naar foto’s waarop de oorlog is te zien op herkenbare plaatsen. Het allerergste: Duitsers of NSB’ers marcherend door onze eigen straat. De omgeving is niet wezenlijk veranderd, het tuig is weg, het stampen van de laarzen is verstomd. Maar ze waren er wel. Ik kijk naar dergelijke foto’s om me er steeds weer van te doordringen hoe de onmenselijkheid bezit had genomen van de wereld dichtbij.

