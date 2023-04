Van de hoofdredacteur: Krijgt Nederland met BBB eindelijk wat het zo hard nodig heeft?

Lezersbrieven Mening | Wie moet ik nu geloven?

In het interview met Janke Dekker sleept zij er allerlei niet-relevante zaken bij om maar duidelijk te maken dat Tom Egbers niets te verwijten valt [BD 13 maart; ‘Je kop wordt eraf gehakt, maar dat lost niks op’]. Als trouwe echtgenote schopte zij hem eerst eruit, maar liet hem weer terugkomen vanwege de kinderen. Hij ging dan ook ‘door een ernstige midlifecrisis’ toen hij op 48-jarige leeftijd een ‘affaire’ begon met die 22-jarige stagiaire. Natuurlijk mag dat dan, niets is belangrijker dan de emotionele gezondheid van haar Tom. Haar hele gezin ging in therapie om Tom, hun dochter stuurde zelfs een brief! Volgens Dekker ‘bleef de affaire bij zoenen. Van seks zou geen sprake zijn’, dus waar hebben we het over?