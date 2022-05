Van de hoofdredacteur: Mediamagnaat Musk moet Twitter meteen ‘ontmusken’

COLUMN Gemetselde leeuwen en een spits vol duif

Timing is everything. Een jaar of dertig geleden woonde ik in de Voltstraat. Vlakbij de Broekhovense kerk. Vanuit mijn slaapkamer kon ik net de torenklok zien. Nou, dan weet je wel hoe laat het is, zou comedian Roel C. Verburg in zo’n geval zeggen.

30 april