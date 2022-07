Van de hoofdredacteur: Mijn nieuws van deze week lag op bed, op zijn sterfbed

BDHij had alle verhalen van Jan Rot gelezen afgelopen maanden. En net als de zanger die wist dat hij zou sterven, was hij bang om er in stilte tussenuit te piepen, zonder afscheid. Maar dat zou tot zijn opluchting niet meer gebeuren. Als ik dit schrijf is het twee weken en een dag geleden dat hij in het ziekenhuis de scanner in ging. En vervolgens het onverbiddelijke verdict kreeg: leverkanker. Hooguit nog een paar maanden te leven.