Van de hoofdredacteur: the Queen sterft en dit gebeurt achter onze schermen

Opinie | Levenslang is het povere resultaat van het strafrecht

Ons land verwijdert veroordeelden desnoods levenslang uit de samenleving, uit oogpunt van vergelding. Dat is het povere resultaat van ons strafrecht. Wanneer ontstaat er serieuze bereidheid om op een fundamenteler manier te kijken naar wat er mis is? Waarom wordt iemand uitgesloten en wat is eraan te doen?

30 augustus