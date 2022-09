Column Geniemuse­um toont het curieuze optimisme in de Koude Oorlog

Op de lagere school, en dat is al even geleden, had een vriendje een bouwdoos waarmee je een baileybrug in elkaar kon zetten. Daarmee overbrugden wij een denkbeeldige maar heel diepe vaart in de patronen van het Perzisch karpet, zodat onze opwindbare, blikken autootjes van het bekende merk Schuco ongehinderd de overkant konden bereiken.

2 september