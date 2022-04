Van de hoofdredacteur: Vindt u nu hetzelfde van Fortuyn als toen?

opinie Opinie| Rusland is van binnen beschadigd

We zijn niet in strijd met Rusland, maar met Poetin en zijn kornuiten. Die boodschap wordt door Rutte consequent uitgedragen. Maar is het niet wat kort door de bocht om het allemaal op het conto van één man en zijn clan te schrijven? Is Poetin vanuit Russisch perspectief wel zo exceptioneel? Is hij niet gewoon het uiterst onprettige product van de al even onaangename Russische geschiedenis?

