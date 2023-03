Van de hoofdredacteur: waar de verkiezingen écht over zouden moeten gaan

Jouw mening Stelling | Nationale Complimen­ten­dag zou niet nodig moeten zijn

We worden er allemaal blij van, maar geven ze eigenlijk te weinig: complimenten. In het bedrijfsleven zijn complimenten een schaars goed. Daarom werd in 2003 de Nationale Complimentendag ingevoerd, een dag om gewoon eens wat aardigs tegen elkaar te zeggen. Een complimentje is meer dan een geinige opmerking. Gebrek aan erkenning en waardering is de hoofdreden dat werknemers ontslag nemen, vrijwilligers stoppen of relaties stuklopen. Is een speciale dag voor complimenten niet wat overdreven?