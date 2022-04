Van de hoofdredacteur: waar hoort het Brabants Dagblad thuis, in Den Bosch of Tilburg?

BD Van de hoofdredac­teur | Hoe de handen­schud­ders winnen van de corona-bok­sers

Ojee, deed ik het tóch! Midden op de redactievloer, bos bloemen in de hand. Ik was voorovergebogen en gaf mijn jubilerende collega Susan drie zoenen op de wang. Nou ja, ik kuste altijd netjes in de lucht, dus eigenlijk was het maar een wang op wang. Maar dat zou ik dus nooit meer doen. Wilde ik iets hartelijks doen, werd het iets fouts.

3 april