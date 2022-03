Van de hoofdredacteur: Wie méér kiezers wil moet mínder politici bieden

BDLess is more, heet dat zo mooi in het Engels. Soms krijg je meer resultaat door ergens minder in te stoppen. De uitdrukking drong zich op toen ik de mails las, een paar handen vol, die ik kreeg na mijn oproep van vorige week. Ik vroeg bewuste niet-stemmers naar hun overwegingen om de stembus eerder deze maand links te laten liggen.