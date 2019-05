Van isoleercel gaat geen enkel positief effect uit

Wat moeten we met die commentato­ren die Ten Hag al bij het grofvuil hadden gezet?

5 mei Weet u het nog? Trainer Ten Hag was ongeschikt voor de klus en zijn dagen bij Ajax leken geteld. Een jaar geleden regende het kritiek op de ‘het boertje’ uit Haaksbergen. Vooral in het Amsterdamse werden de messen geslepen. De Telegraaf schoot met scherp, ‘commentator’ en Ajax-coryfee Sjaak Swart was dodelijk en de eigen supporters hadden het over ‘oprotten’.