Vandaag zouden ze trouwen, maar toen kwam die persconferentie...

‘Kom even hierheen!’, riep ons pap. Bruin van de Spaanse zon na weer een dagje zwembad met de hele familie stond hij voor het appartement driftig te gebaren: ‘Er is iets gebeurd!’

‘Is er iemand dood?’, gilde ik terug. ‘Iets anders ergs? Wat dan? Zeg gewoon!’

Maar daar kwam mijn nichtje op haar peuterbeentjes al aangedribbeld. ‘Mama, wil jij met papa trouwen?’, stond er op haar shirt. Op een stoel zat mijn schoonzus te stralen, in de kinderwagen lag die andere kleine te schateren.

Onze Jos vertelde dat-ie dit thuis in Berlicum allemaal al geregeld had. Ons mam zat ook in het complot: zij had de ring en die shirtjes in haar bagage verstopt. Dus dat was nog even stressen toen juist háár koffer zo gruwelijk lang op zich liet wachten op het vliegveld.

En toen was het voor mijn broer wachten op een geschikte mogelijkheid. De meningen zijn er over verdeeld of dat nou nét het moment was dat zijn vriendin poedeltjenaakt uit de douche stapte en met een handdoek om haar natte haren constateerde dat haar dochters kleren aan hadden die zij niet kende. ‘Ja’, gilde ze toen: ‘ja, dat wil ik!’

Dat zou ze vandaag weer zeggen. En vanavond zouden we met 140 man in een grote feesttent hun liefde vieren.

Gisteren zat ik wat te scrollen door oude berichtjes in mijn telefoon. ‘Daar gaat de bruiloft', had ik tijdens de persconferentie van Rutte op 23 maart naar de familieapp gestuurd. Ik las over tranen van de bruid en dat we volgend jaar gewoon voor tien gaan feesten!

Toen ik verder naar beneden scrolde, zag ik een berichtje van een vriendin van de bruid van maanden terug, toen corona nog niet bestond. Of ik niet een stukje kon schrijven over dat aanzoek, als verrassing voor op de bruiloft, had ze gevraagd.