Varkensstank meten met de geurscore

Er is iets veranderd in de Clossen­borch, maar ik zie niet meteen wat

1 mei Het was lang geleden dat ik in de Clossenborch was. Na het overlijden van ons moeder begin 2018 had ik weinig meer te zoeken of bezoeken in dit Beekse woonzorgcentrum. Daarmee verdween ook onze aandacht voor het kringetje oudjes om haar heen. Bij toeval hoorde ik dat een goede kennis van ons moeder overleden was.