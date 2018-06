Vastklampen aan je islamitische wortels

500 kilometer fietsen voor heel veel nachtkus­sen

6:10 Op haar arm had ze een blond ventje met felblauwe ogen. Net geen twee jaar. Acute leukemie. Het wordt erop of eronder, vertelde zijn moeder. Het manneke heette Sven, maar haar naam ben ik gek genoeg vergeten. Terwijl ze in de weken dat wij beiden logeerden in het Ronald McDonald Huis toch geregeld vroeg hoe het met óns ventje was.