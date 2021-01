Veen, en het imago van een achterlijk gat

Column Een tasje boodschap­pen? Moeder­schap en menselijk­heid? Nee, dát gaat echt te ver

30 december Moederschap en gewoon oude vertrouwde menselijkheid stonden inderdaad niet in het rijtje ‘kwaliteiten’ die ‘we’ in het afgelopen jaar bij onszelf ontdekt hadden. De koning noemde wel verantwoordelijkheidsgevoel, medeleven, kameraadschap, hulpvaardigheid en solidariteit, in zijn kersttoespraak. Maar een tas boodschappen aan je bloedeigen dochter brengen, die anders honger heeft, dát is blijkbaar echt drie bruggen te ver.