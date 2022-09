Veganisten vaginisme

Column Kerkgan­gers zingen over de ‘naobers’ die je niet zelf uitkiest: ze zijn er gewoon

Na een week woede over de komst van asielzoekers in een hotel in het naburige Albergen, gaan de protestanten in Tubbergen ook afgelopen zondag getrouw ter kerke. Daar zingen zij, volgens het christelijke Nederlands Dagblad ‘uit volle borst’, lied 320: ‘Biedt uw naaste de helpende hand. Spijzig de armen in uw land, een woning wilt hen geven’.

26 augustus