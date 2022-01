Verbijsterd stond ik opeens op het plein in Moskou, als ooggetuige van een mislukte staatsgreep

Column Hij stond níet in de lijstjes, de terugblik­ken en de overzich­ten

Dit jaar is er niemand geliquideerd in Brabant. In dit limbo tussen kerst en oud en nieuw grossiert de krant in lijstjes, overzichten en terugblikken. Ook het werk van Magere Hein wordt geëvalueerd, en de onderwereld had hij blijkbaar overgeslagen. Hoe het kwam dat er geen crimineel bloed vloeide, werd niet helemaal duidelijk. Er zaten wat mensen achter de tralies, dat speelde mee. Maar er werd ook geconcludeerd dat niks zo liquide was als het vernuft van de pillenboeren; drugs worden toch wel gemaakt. En voor het tweede opeenvolgende jaar dus in pais en vree. Goed nieuws.

28 december