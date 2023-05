Verdient dit land niet Sigrid Kaag maar wel Caroline van der Plas?

Column Mama Buizerd krijgt geen kandelaar voor moederdag, maar hopelijk wel een beetje rust

Ik kreeg een kandelaar, met kraaltjes in de klei gedrukt, waar inmiddels een kaarsje in brandt. En een getekend portret, dat uitgebreid bewonderd is. En niet te vergeten een beschilderde linnen tas, die ik inmiddels in gebruik heb genomen. Een goede oogst, voor moederdag. Ik ben ook best een goede moeder, volgens mij, over het algemeen. Ik doe mijn best in ieder geval. Meestal, laten we het daar maar op houden.