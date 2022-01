Verkleedpartij na beëdiging: wat speelt zich daar allemaal af in het koninklijke paleis?

Column Natuurlijk heeft de koning een kerstboom, maar waarom heeft ie ook twee wereldbol­len?

,,Het lijkt wel een persconferentie’’, zei de jongste hier in huis. Hij is vijf en wilde wel even naar de kersttoespraak van de koning kijken, want koning klinkt sowieso magisch, wát ie ook zegt. Daar kun je best je Lego even voor laten liggen. Het bleek inderdaad een beetje saai, voor een vijfjarige. ,,Is hij soms de broer van Hugo de Jonge?”, vroeg hij zich af. Baard, blond, belangrijk en behoorlijk saai; ik zag de overeenkomsten ook wel.

26 december