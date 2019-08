Verstandskies eruit: hij wil echt niet, hè?

Column Van exacte getallen gaat een grote geruststel­ling uit

29 augustus De discussie over de dijkverzwaring in Haaften volg ik niet op de voet. Niet alles in deze samenleving kan in gelijke mate boeiend blijven. Toch werd ik verrast door het vrij achteloze zinnetje dat het industrieterrein De Kerkewaard daar in Haaften buitendijks kan blijven liggen. Want: 'De kans op overstroming is berekend op eens in de 125 jaar'.