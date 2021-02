Versterk het taal- en rekenonderwijs, juist nu!

COLUMN ‘Een elf meter hoge Kruikenzei­ker van sneeuw’

6 februari TILBURG - Kunnen de scholen open komende week? Dat is nog maar de vraag. Natuurlijk, van Meester Mark mogen basisscholen weer kinderen binnenlaten, maar Koning Winter lijkt daar anders over te denken. We stevenen namelijk af op een vlockdown van ongekende omvang.