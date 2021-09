Vertrouwen herstellen? Rutte c.s. zijn hun missie alweer vergeten en spelen oude machtsspelletjes

opinie Gelukkig keken de Brabanders niet in wrok om

17 augustus In deze tijd van begrip, excuses en eisen om herstel is het misschien wel het beste moment om eens de aandacht te vestigen op ons verleden als Generaliteitsland. Ik beperk me tot Noord-Brabant; niet om anderen tekort te doen maar u weet wel: het hemd is nader dan de rok.