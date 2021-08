Verzorging van de rechtsstaat? Geen prioriteit

‘Na afloop beklom ik mijn Gazelle en ging keihard rondjes rijden bij het Lido’

10 juli WAALWIJK - Met Oranje uitgevoetbald, zijn de sportliefhebbers onder ons zich op de Tour gaan richten. En op Max Verstappen natuurlijk. Ik hou echter niet van dat gerace in auto's. Te veel techniek, te weinig mens. Op weg in mijn Fiatje gedraag ik me ook eerder als een slak dan als een jachtluipaard. Fietsen daarentegen heeft mijn hart al gestolen toen ik een klein Wolluks manneke was.