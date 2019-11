Voetballers zijn niet alleen een speelbal van de commercie, ook handelswaar voor de clubs

Levensver­ha­len zijn overal, vraag maar aan Lex

1 november ‘Maar meteen met de deur in huis’, appte mijn nichtje. Ik zat midden in de ochtendspits van schooltassen vullen, een pup die nog niet helemaal zindelijk is en ondertussen moest ik zorgen dat ik zélf nog enigszins fatsoenlijk ter redactie zou verschijnen. Maar, vroeg mijn nicht dus, of ik tijd had om even naar een tekstje van haar vriend te kijken. Over de stichting die hij heeft opgericht.