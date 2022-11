‘Volle bak’ bij de Maashorst Series honkbal: wat doet deze wethouder-pitcher?

Column tHans Belgisch journaille bezoekt culinaire hotspot Brabant, als dat maar goed gaat

KEENT/VEGHEL/DEN DUNGEN - Een groepje Belgische journalisten trekt door deze regio, door de VVV herdoopt in ‘culinaire hotspot van Brabant’. Het journaille zwerft van de stoere Taurossen in Keent (heerlijk als cannelloni!), via de Noordkade en Bossche Bollen naar de Bus whiskystokerij in Nistelrode om te eindigen bij Poule Den Dungen (een bijzondere scharrelkip) in mijn geboortedorpje.

15 oktober