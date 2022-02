Voor een Wollukse eeuweling blijven Borruksen vreemden

Column Het is niet erg dat een buurthuis geld kost, want een buurt máák je door te buurten

Moeten we niet gewoon af van het idee dat buurthuizen geen geld mogen kosten? Dit uitstekende idee was helaas niet van mij maar van een collega. Het was naar aanleiding van de koffieruzie bij De Pas, waar ze de begroting sluitend proberen te maken onder meer door de koffieprijs op te krikken. Die veel-te-dure-koffie kolkt inmiddels over de stoep naar buiten omdat de ene na de andere gebruikersgroep weigert er een gangbare mfa-prijs voor te betalen en het conflict inmiddels zo hoog opgelopen is dat ze er helemaal geen voet over de drempel willen zetten. Maar alle gemeenten hebben dit probleem.

13 februari