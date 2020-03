Voor Indoor Brabant zijn euro's belangrijker dan het gezonde corona-verstand

Je kunt met hoge hakken ook zo lekker op tenen gaan staan. En dat is hard nodig

9 maart Zaterdag, de dag voor Internationale Vrouwendag. We hadden een verjaardag en niemand van ons snotterde of had koorts dus het ging nog door ook! Al vermoedde ik dat het op dat feestje meer zou gaan over het c-woord dan over gelijke betaling voor mannen en vrouwen of seksuele intimidatie.