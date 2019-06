Vrouwenvoetbal is eindelijk gewoon

Wat deed u toen...? Niemand weet wat hij deed op het belangrijk­ste moment van de twintigste eeuw.

9 juni Toen het eerste vliegtuig de Twin Towers was binnengevlogen, stond ik met rolgordijnen van Xenos in mijn armen in een parkeergarage. Collega-eindredacteur John belde om het te vertellen. ‘Misschien verstandig om wat eerder te beginnen.’ Even later liep ik de redactie op en zag live hoe het tweede vliegtuig zich in de wolkenkrabber boorde. Het was 11 september 2001.