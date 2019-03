VVD’ers vervuilen het meest en vinden dat niet zo erg

COLUMN Mag ik mijn longen dat gehijg in de Waalwijkse fijnstof­wol­ken nog wel aandoen?

10 maart Waalwijk ademt de vieste lucht van Nederland. En ik dacht nog dat we met de Loonse en Drunense Duinen groene superlongen bezaten. Nergens in het land dwarrelt echter zo veel superklein fijnstof omlaag als in mijn stad, constateren AirVisuals en Greenpeace. Zij hebben misschien ergens een kommaatje te veel of een nulletje te weinig ingevuld, hoop ik stiekem. Maar dan nog...