Waar blijft de genade in de rechtspraak?

Het stof over de ophef van de rellen eind januari in Den Bosch ligt plat geregend op de grond. Het waren geen doorgewinterde criminelen want die weten dat je hier niet bij moet zijn: ,,Ik liep gewoon maar mee. Niemand had het over de avondklok”. De avondklok was alleen aanleiding voor een tocht van vernielingen van een groep met zo’n 80 procent jongemannen met een niet-westerse achtergrond. Lullig, maar wel de groep die wordt gediscrimineerd: meer dan vijftig keer solliciteren voor alleen maar een stageplek. Voor een baan komen ze sowieso niet in aanmerking. En dan wordt plotsklaps iets in de schoot geworpen waartegen geprotesteerd kan worden. Er was geen draagvlak voor dat protest, laat staan in die vorm.