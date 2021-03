Waar is dat feestje?

bd Of we op de redactie last hebben van coronamoe­heid?

28 februari Met een gele markeerstift in de aanslag was ze onze kranten gaan doorspitten, op zoek naar coronanieuws. ‘En zoals u weet is dat behoorlijk wat’, schreef ze. Inge studeert binnenkort af bij de opleiding journalistiek, waarvoor ze nu een onderzoek deed naar ‘nieuwsmoeheid’. Of we niet bang waren dat we onze lezers overvoerden met nieuws over corona, wilde ze weten.