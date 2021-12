Waar mensen beslissen, is vaak sprake van ruis

opinie Wie schildert de nieuwe ‘aardappel­eters’?

Opnieuw verzuip ik in De aardappeleters. Ik ben in het Van Gogh Museum en probeer me voor te stellen welke boodschap Vincent met deze schildering wilde afgeven. Ik word als Mierlose boerenzoon verleid tot de gedachte dat het lot van de hardwerkende, arme boeren in Nuenen anno 1885 hem na aan het hart lagen. Maar is dat wel zo? Vormden die arme stumperds niet slechts een middel om zijn ontluikend schildertalent te bewijzen aan de wereld?

24 november